Au lendemain d'une soirée arrosée, Orla se réveille seule. Où est Kate ? Que s'est-il passé pendant cette folle nuit ? Lisbonne : cette année, c'est là qu'Orla et Kate, meilleures amies depuis toujours, passent leur traditionnel week-end entre filles, loin de tout. Loin de son quotidien éprouvant de jeune mère pour Orla, loin de son divorce tumultueux pour Kate. Et pour se changer les idées, Kate entraîne Orla dans une boîte de nuit pour danser jusqu'à l'aube. A son réveil, Orla se rend compte qu'elle a tout oublié de la veille. Pire encore : Kate a disparu. Mais, sans aucun souvenir ni aucune preuve, la police refuse d'enquêter. Orla ne peut compter que sur elle-même pour retrouver sa meilleure amie. Alors qu'elle se lance sur ses traces, une série de découvertes bouleversantes remet en question toute sa vie. Si Lisbonne détient le secret de ce qu'il s'est passé cette nuit-là, la vérité réside peut-être plus près de chez elle...