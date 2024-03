Papi est un super menteur Tome 7 : Super Cro-Magnon

Quand l'Histoire devient IRRESISTIBLE, il n'y a que papi pour la raconter avec autant de tendresse et de malice... Pourquoi ? Parce qu'il y était ! Vraiment, Papi ne fait pas son âge. La preuve, il était déjà là lors de la Préhistoire ! Mamouths, australopithèques, homo erectus : il a connu tout le monde. D'ailleurs il a participé à de super ateliers "peinture rupestre" et "taillage de silex", et il était très copain avec Lucy !