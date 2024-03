Le malheur prend son temps

Les feel-good books vous dépriment. Vous vous méfiez de vos voisins. Votre lit rétrécit. Pascal Dessaint a écrit ce livre pour vous. Ses nouvelles fascinent et déconcertent. Il oppose son redoutable humour noir aux angoisses de l'époque. Nous fait osciller entre désespoir et contemplation.Et répond à l'éco-anxiété par la littérature. Figure singulière du polar, Pascal Dessaint a vu ses romans récompensés par de nombreux prix. Aux éditions La Déviation il a publié En attendant Bukowski et Jusqu'ici tout va mal.