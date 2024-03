La permaentreprise. Un nouveau modèle de développement pour des entreprises durables, 2e édition revue et augmentée

Et si vous passiez en mode " perma " ? Notre mode de développement n'est plus viable. Il creuse les inégalités, consume la bio-régénérescence de la planète et accélère le dérèglement climatique. Il y a urgence à en changer. Or un mode de production existe, plus respectueux des humains et de la nature, et dont l'entreprise pourrait s'inspirer : c'est la permaculture. Sylvain Breuzard propose aux dirigeants un nouveau modèle de développement qu'il a lui-même mis en place dans son organisation : la permaentreprise. Celle-ci est basée sur trois principes éthiques indissociables : "prendre soin des humains" , "préserver la planète" , "se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses" . Dans ce livre, l'auteur nous donne la méthode complète et les outils pour devenir une permaentreprise, et parvenir à élaborer un référentiel propre à chaque entreprise, véritable feuille de route au quotidien. Enrichi des retours d'expériences de dirigeants ayant déployé le modèle, ce livre vous donne toutes les clés pour passer à l'action, contribuer à bâtir un futur vivable et devenir un permadirigeant !