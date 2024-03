Self-clairvoyance. Parcours initiatique et spirituel pour une vie plus alignée

Un chemin inspirant pour faire tomber les résistances qui vous empêchent d'y voir vraiment clair " Comment ai-je fait pour être aussi aveugle ? ", " Pourquoi ne me suis-je pas écoutée ? "... Si nous sommes souvent de merveilleux et perspicaces conseillers pour les autres, lorsqu'il s'agit de nous-même, c'est une toute autre histoire... Or, personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais encore faut-il que les décisions que nous prenions soient libres et dépolluées de toutes influences passées, le plus souvent inconscientes. A travers la " Self-Clairvoyance ", concept et parcours initiatique à part entière, découvrez que la clé pour trouver la clarté est la confiance et la capacité à s'auto-questionner de manière profonde jusqu'à atteindre un autre niveau de conscience. Grâce au cheminement, messages et rituels proposés dans ce livre, vous allez mieux comprendre comment vous fonctionnez, vous aimer et faire tomber des résistances qui vous empêchaient d'y voir vraiment clair jusque-là. Au programme pour atteindre cet alignement : travail autour des signes et synchronicités, écoute de vos guides, travail sur l'ego et sur votre voix intérieure, apprivoisement de vos parts d'ombre, ressources énergétiques... De quoi retrouver confiance pour vous sentir moins souvent trahis, frustré, incompris, en décalage, empris à des doutes pour faire des choix, etc.