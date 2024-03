Retrouver un ancêtre marin

Aujourd'hui environ 60 000 marins naviguent pour la Défense, le commerce ou la pêche, mais ils furent jusqu'à 200 000 à la fi n du XIXe siècle, la France figurant parmi les grandes nations maritimes. Depuis des ordonnances royales au XVIIe siècle, des institutions ont produit un grand nombre de documents. La carrière d'un marin peut ainsi être retracée, aussi bien pour un officier que pour un simple matelot. Primordiale, la matricule des gens de mer recense tous les embarquements. D'autres documents s'intéressent aux caractéristiques des navires, à leurs campagnes de navigation, aux décès en mer... Dans sa quête, le chercheur va être confronté à de nombreux services d'archives, à leur dispersion géographique, ainsi qu'aux lacunes. Néanmoins, la richesse des sources est telle qu'elle permet de compenser des pertes. Encore faut-il connaître l'existence et l'exhaustivité des fonds, car les répertoires et inventaires sont souvent succincts et Internet, malgré quelques sites magnifiques, est encore loin de répondre aux besoins.