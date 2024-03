Oliver et compagnie

Un matin à New York, une boite en carton est posée sur le trottoir. A l'intérieur, d'adorables petites boules de poils attendent d'être adoptées. A la fin de la journée, tous les chatons ont été emportés, sauf un : Oliver. Chassé par la pluie, il part à l'aventure. Et alors que l'animal est perdu, il fait la rencontre de Roublard, un chien des rues débrouillard... et un peu voleur.