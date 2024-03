Le Malade imaginaire

Angélique et Cléante se sont promis l'un à l'autre... Argan, père autoritaire, en a décidé autrement : sa fille Angélique épousera un médecin qui le soignera de toutes ses maladies imaginaires. Comment amener ce faux malade à se ranger du côté de l'amour vrai ? Toinette et Béralde y travaillent, mais la tâche est ardue et Argan têtu. Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le thème associé "Vivre en société, participer à la société" + Un dossier pour comprendre et analyser l'oeuvre + des extraits à écouter