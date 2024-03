Star Wars - Dark Droids Tome 1 . Le fléau des droïdes, Edition collector

La saga Dark Droids débute ici ! Retrouvez tous les mois la série principale Dark Droids mais aussi les séries Star Wars, Dark Vador, Bounty Hunters et Doctor Aphra elles aussi bouleversées par le soulèvement des droïdes. Les comics Star Wars se déroulant entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi sont proposées dans de copieux volumes (mensuels ou bimestriels) depuis le début de War of the Bounty Hunters. La trilogie de l'Aube Ecarlate (qui se conclut avec Hidden Empire) laisse la place à une saga qui va nous dévoiler la face cachée des droïdes...