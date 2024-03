Une pour toutes. D’après l’œuvre de Jean-Laurent Del Socorro

Elle se bat à l'épée, collectionne les amants et amantes, se produit en tant que chanteuse à l'opéra de Marseille... Femme hors du temps et de tout cadre, Julie d'Aubigny – dite Julie Maupin – a traversé le XVIIe siècle avec une audace et un courage dont peu de femmes ont osé faire preuve à cette époque. Elevée à la cour de Versailles, et rapidement désireuse de vivre selon ses désirs , elle mène une vie faite de rencontres, d'étonnement et d'histoires parfois rocambolesques, mais bien réelles. Jusqu'à sa mort à l'âge de 35 ans, la liberté aura été le maître mot de son intense existence.