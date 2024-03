Vivre. Mon histoire à travers la grande Histoire

Dans ce livre précieux, pour la première fois, le pape François nous raconte son histoire et partage avec nous ses souvenirs des événements qui ont marqué les XXe et XXIe siècles. Du début de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il avait presque trois ans, à aujourd'hui, le pontife nous invite à un extraordinaire voyage couvrant des décennies. L'homme d'Eglise nous prend par la main pour nous conduire sur un chemin fait d'émotions, de joies et de peines : une fenêtre sur le passé qui nous permettra de mieux comprendre notre présent. Une célébration de la vie. "Relire l'histoire de notre vie est essentiel pour faire mémoire et transmettre quelque chose à celles et ceux qui nous écoutent. Pour apprendre à vivre, nous devons tous et toutes apprendre à aimer. Ne l'oublions pas ! C'est l'enseignement le plus important que nous pouvons recevoir : aimer, car l'amour gagne toujours", Francesco Traduit de l'italien par Samuel Sfez A propos de l'auteur : Jorge Mario Bergoglio, né en 1936 à Buenos Aires, est devenu en 2013 le 266e pape de l'Eglise catholique. Bergoglio est le premier pape non européen depuis le pape syrien Grégoire III au VIIIe siècle, ainsi que le premier issu du continent américain.