Petit cahier d'exercices pour apprendre à s'aimer, à aimer et pourquoi pas à être aimé(e)

Ce petit cahier vous aidera à explorer, de façon approfondie, votre quotient relationnel amoureux. Après le quotient intellectuel, le quotient émotionnel ou le quotient relationnel (capacité plus ou moins grande à entrer en relation avec autrui), il était temps de permettre à chacun de s'interroger sur ses ressources à pouvoir s'aimer, dans le respect de soi, avec générosité et bienveillance. S'aimer en confiance afin de pouvoir aimer sans possessivité, sans l'angoisse de perdre l'autre, sans imposer son amour comme une dette à rembourser. Et par là même, réunir toutes les conditions pour pouvoir être aimé(e) avec la même liberté. Les démarches qui sont proposées ici sont de réelles invitations à mieux se connaître afin de pouvoir s'engager dans des relations en réciprocité qui permettront à deux amours ? : le vôtre et celui de l'autre, de pouvoir s'accorder durablement. "Pouvoir s'aimer suffisamment pour savoir accueillir l'amour de l'autre sans l'exiger, le dévaloriser, le maltraiter ou le rejeter ! "