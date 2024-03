Murmures des sous-bois

Au détour d'une balade avec son chien qui l'entraîne de façon imprévue en forêt, Poppy rencontre Rob, un jeune garçon qui semble passer son temps à observer la nature. A mesure de leurs escapades qui se font de plus en plus nombreuses, celui-ci transmet à Poppy sa délicate sensibilité envers la vie sauvage. Entre le langage des oiseaux, la végétation florissante et les multiples témoignages d'activités animales, l'émerveillement chez la jeune fille est sans cesse renouvelé. A son tour, elle tente d'entraîner sa mère, affectée par le décès récent de sa grand-mère, dans ses échappées enchanteresses pour tenter de lui redonner goût à la vie.