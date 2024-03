L'estime de soi chez l'enfant et l'adolescent. Guide pratique pour aider nos enfants à grandir en confiance

Comment faire, en tant que parent, pour influencer positivement le développement de l'estime de son enfant ? Comment appliquer ces conseils quand les parents se séparent ou que l'enfant fait face à du harcèlement scolaire, etc.. ? Avec cet ouvrage, Nathalie Vancraeynest propose des solutions et des conseils à mettre en oeuvre au quotidien. Après une analyse des paliers de la construction de l'estime de soi, de la naissance à l'adolescence, elle en analyse les failles et propose des pistes concrètes pour (re)construire et protéger l'estime des enfants.