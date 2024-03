Escape Quest N° 12 : Sherlock Holmes

On vous a joué un mauvais tour ! Un bec de gaz projette une lumière blafarde sur la plaque en émail d'une porte cochère : celle du 221B, Baker Street. Une adresse connue de tous : c'est là que demeure le premier et le plus fameux détective conseil... vous, Sherlock Holmes ! Qu'arrive-t-il à John Watson, votre inséparable biographe et partenaire ? Le brave docteur serait-il devenu fou ? Des patients se plaignent de son comportement étrange ou déplacé. D'épouvantables terreurs nocturnes le réveillent en pleine nuit. Quand son épouse Mary vous rend visite, totalement désemparée, vous voilà confronté au plus cruel des mystères : Watson aurait même tenté de la tuer ! Cette crise de folie aurait-elle un lien avec la menace que le professeur Moriarty fait peser sur Londres ? Et si votre pire ennemi était lui-même en danger ? Seriez-vous capable de vous allier au génie du crime afin de fuir un enfer sanglant ? EDITION COMBO ! Cette aventure peut être combinée avec Escape Quest - Moriarty, La Clinique des âmes volées. Deux grandes aventures autonomes et différentes qui se font écho !