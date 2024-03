Le meilleur véto c'est vous !

Ce guide rédigé par un vétérinaire permet de répondre à tous les besoins de son chien au fil des ans et de prévenir et régler soi-même ses petits problèmes de santé en 6 parties : 1. "Faites le bon choix" : comment choisir son compagnon à quatre pattes en fonction des spécificités des races ; 2. "La santé est dans la gamelle" : bien le nourrir en fonction de sa taille et de son âge ; 3. "Prévenir vaut mieux que guérir" : vaccins, vermifuges et cie ; 4. "Une bonne hygiène pour une bonne santé" : toutes les parties de corps passées en revue ; 5. "Quand la tête va tout va" : entretenir son mental ; 6. "Les petits bobos faciles à soigner".