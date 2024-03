Un grand week-end à Lisbonne

Vivez Un très GRAND Week-End à Lisbonne grâce à ce guide actualisé par notre auteur local, amoureux de sa ville d'adoption. Dans cette édition : - Les Incontournables et des expériences uniques : découvrir les oeuvres de street art dans toute la ville, traverser le Tage en ferry, participer à un cours de yoga sur un rooftop... - Des activités 100 % lisboètes : apprendre à préparer des pastéis de nata, siroter un bica à la terrasse d'un vieux café littéraire, profiter avec les habitants de l'ambiance festive de Pink Street ou du Bairro Alto... - Notre nouvelle sélection de restos et de tascas, de bars et de boutiques 100% made in Portugal pour s'immerger dans l'ambiance de la ville. - Les coups de coeur et les tops de notre auteur, expert de la ville : les plus belles terrasses et les plus beaux rooftops, les soirées fado, les meilleures pâtisseries... - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.