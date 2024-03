Neuvième sur la liste

Nora se réveille à moitié dénudée au beau milieu d'un parcours de golf, sans aucun souvenir de sa soirée. Cam, sa meilleure amie venue la secourir, lui explique avoir reçu un texto d'un camarade de classe, Adam, et l'avoir trouvée ainsi, sa petite culotte pendue à un piquet. Elles contactent Adam qui leur raconte qu'il a surpris trois étudiants en train de déshabiller Nora alors qu'elle était inconsciente, qu'il les a fait fuir en brandissant une batte de baseball et qu'il a par chance filmé toute la scène. Après avoir visionné les images, Cam veut alerter les autorités, mais Nora souhaite oublier toute l'histoire, soulagée d'avoir échappé au pire (ses agresseurs ont étrangement écrit le chiffre 9 sur son pubis, mais n'ont pas eu l'occasion d'aller plus loin), elle ne veut surtout pas affoler ses parents. Mais des images de la soirée circulent malgré tout, et, Cam et Adam décident de mener l'enquête. Grâce à la technologie et à un bon travail de terrain, ils remontent la piste jusqu'à une fraternité, celle du père de Nora, et découvrent que ce qui est arrivé à Nora faisait partie d'un jeu de bizutage.