Tout est énergie. Développez votre magnétisme pour une vie plus harmonieuse

Ce livre est une invitation à un voyage passionnant, débutant avec l'essence même de notre existence : l'énergie. Chaque chapitre est pensé comme une étape qui vous conduira à travers les différentes facettes de l'énergie. Vous explorerez notre structure énergétique interne, les mystères du magnétisme, et comprendrez comment les émotions et le mental peuvent influencer les réserves énergétiques d'un individu. Vous découvrirez également comment la géobiologie, pratique surprenante, joue un rôle crucial dans notre bien-être, et apprendrez des méthodes spécifiques pour vous aider à recharger efficacement votre énergie.