Charles Leclerc. Le prodige

A seulement 26 ans, Charles Leclerc est un prodige de la Formule 1, enchaînant tous les records : plus jeune pilote de F1 chez Ferrari, 30 podiums, 5 victoires... Ce phénomène des circuits se positionne en grand concurrent de Verstappen et Hamilton, son futur coéquipier. Cette biographie dévoile la véritable histoire d'un pilote hors du commun qui a commencé le karting à l'âge de 5 ans. On découvre un compétiteur marqué par la mort de son mentor Jules Bianchi lors d'une course. Un drame qui a bien failli lui faire arrêter sa carrière. Mais, à force de travail et d'abnégation, Charles s'est relevé pour devenir plus fort encore. Un homme habité par la rage de vaincre, un sportif exemplaire qui s'impose avec détermination, élégance et panache.