How I Married an Amagami Sister Tome 6

Le 7 juillet, le sanctuaire Amagami célébrera la fête des étoiles. Alors que les préparatifs vont bon train, Asahi apprend qu'elle ne pourra pas y participer, contrainte de se rendre sans ses soeurs à une course d'athlétisme. Au lendemain de la course et de la fête, par un étrange jeu du sort, Uryû et elle se rendent compte qu'ils sont revenus une semaine en arrière. Les voilà prisonniers d'une boucle temporelle qui pousse Asahi à réfléchir à l'adulte qu'elle veut devenir.