Comment j'ai pris un coup sur la tête (et la bonne décision)

Plutôt effacée, Léoliam-Liulan a non seulement hérité d'un prénom impossible à retenir et à prononcer, de parents absents et d'un grand frère indifférent, elle est surtout victime de harcèlement au collège. Un jour, l'agression devient physique, pour la première fois : Léoliam-Liulanse prend un méchant coup sur le crâne. Pourtant, comme d'habitude, elle ne dit rien. Malgré la petite voix à l'intérieur de sa tête qui lui dit qu'elle devrait réagir. Mais ce coup sur la tête transforme sa vie : à partir du lendemain, dès qu'elle prononce un mot ou un souhait à haute voix, le destin semble la prendre au pied de la lettre. Un pouvoir un peu magique qui s'avère très vite extrêmement embarrassant.