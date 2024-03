Joseph et ses frères

Quel destin extraordinaire que l'histoire de Joseph racontée dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament. Empli de songes qu'il est capable d'interpréter, fils préféré de son père Jacob, Joseph est terriblement jalousé par ses propres frères. De rage, ils le jettent dans une citerne et font croire à sa mort auprès de leur père, inconsolable. Extirpé de la citerne pour être vendu comme esclave, il devient, après moult péripéties, l'homme le plus puissant du pays d'Egypte après Pharaon ! Cette vie, pleine d'aventures épiques, ne se laisse pourtant pas dominer par l'antique loi du Talion, "oeil pour oeil, dent pour dent" . Alors que Joseph a désormais le pouvoir de se venger de ses frères, il va agir en homme de Dieu, plein de sagesse. Un incroyable destin qui est avant tout une leçon de vie, de confiance en l'avenir et de pardon.