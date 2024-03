Les recettes d'une japonaise spécial pâtisserie

Recettes de pâtisseries japonaises et franco-japonaises Après le succès de son 1er livre Les recettes d'une japonaise, Saori Laurent nous propose un tome 2 consacré exclusivement à la pâtisserie. Une pâtisserie japonaise devenue de plus en plus tendance ! Mochis, dorayakis ou melon pan pourles plus connus donnent envie de découvrir la richesse et la variétés des douceurs japonaise. Après l'explication des techniques de base, on parcourt les régions du Japon pour découvrir leurs spécialités et recettes traditionnelles. Puis on se laisse tenter par des desserts associant saveurs françaises et japonaise : pudding au sésame noir, crème brulée au thé vert, sorbet yuzu, gâteau chocolat matcha... Les recettes sont expliquées de manière très accessible, ce qui a fait le succès de sa chaîne youtube !