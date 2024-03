La Terre était si bleue

Rêves en bleu entre Vosges et Quercy 1918. Pour Adrien, prisonnier de guerre, l'armistice sonne l'heure de la libération et des adieux avec Maria, l'infirmière qui a soigné ses terribles blessures à l'hôpital de Phalsbourg, en Moselle, hier encore territoire allemand. Son retour dans la petite ferme familiale près de Rocamadour est accueilli avec joie puis consternation. Infirme, psychiquement traumatisé, comment se rendra-t-il utile ? Il pourra en tous cas compter sur l'aide de sa promise, Adèle, qui accepte de l'épouser. Son cadet, Arthur, rentre de la guerre lui aussi, indemne. Très vite, la relation entre les deux frères s'envenime. Adrien soupçonne Arthur d'avoir une liaison avec Adèle. Tandis qu'Arthur, tourné vers l'avenir, rêve de prospérité en se lançant dans la culture nouvelle de la lavande, Adrien s'enfonce peu à peu dans une spirale de désespoir et de folie...