Kaijû Defense Force Tome 4 : Kaijû Defense Force

An X de l'ère Reiwa. Provoqué par une avalanche sous-marine, un terrible tsunami ravage la côte Pacifique. Toutefois, il n'est que le prologue de calamités à venir. Un an s'est écoulé depuis l'attaque du Fugaku. Désormais, la Kaijû Defense Force est officiellement en activité. Or, voilà qu'une nouvelle créature surnaturelle fait son apparition à Tokyo. Tout porte à croire qu'il s'agit du premier spécimen identifié, nommé "Orochi" , à son stade juvénile. Mais cette fois, le kaijû semble profiter des ténèbres pour se glisser dans une zone habitée... Kaijû Defense Force est la nouvelle série de Junya Inoue, auteur de Btooom ! et La Vie en doll. Découvrez un récit d'action, ultra réaliste, qui mêle technique militaire, mechas et kaijû, publié dans le magazine Comic Brunch, périodique phare de Shinchôsha.