L'espion au champagne. Mémoires d'un maître-espion du Mossad

Au Caire, on les rencontrait dans les boîtes de nuit, les clubs hippiques, les soirées mondaines, une coupe de champagne à la main. Lui, Wolfgang Lotz, grand, blond, athlétique, ancien officier SS selon la rumeur, et son épouse, Waltraud, germanique à souhait. A eux deux, ils surent conquérir la haute société égyptienne, et généraux, ministres, hommes d'affaires avaient table ouverte chez eux... En 1965, ils sont arrêtés : Wolfgang Lotz est en fait un agent du Mossad ! Il s'agit sans aucun doute d'une des opérations les plus réussies des services secrets israéliens, qui a permis d'obtenir des informations inestimables sur les forces militaires des pays arabes et sur les armes secrètes développées par des ingénieurs allemands. Des informations qui ont pesé lourd dans la balance pendant la guerre qui opposa Israël à ses voisins en 1967. Conscient de la valeur inestimable de ses espions et du travail accompli en sa faveur, Israël échangea les époux Lotz contre 5 000 prisonniers égyptiens. Wolfgang Lotz (1921-1993) était un espion israélien. Ses Mémoires raconte sa mission d'infiltration dans la haute société égyptienne jusqu'à son arrestation en 1965.