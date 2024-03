Traits de lumière. Lisa Bresner, une fulgurance

"Fulgurante" , c'est le terme rapporté par toutes les personnes qui ont connu et apprécié Lisa Bresner pour souligner son talent précoce et sa très vive intelligence. Son premier roman, Le sculpteur de femmes, remarqué par Pascal Quignard, est publié chez Gallimard alors qu'elle n'a que 20 ans. Suivront une trentaine d'ouvrages - chez Actes Sud, Picquier, Albin Michel, MeMo - en quinze ans à peine, jusqu'à son décès prématuré, en 2007, à Nantes où elle vivait, à l'âge de 35 ans : romans, essais, traductions du chinois, nombreux livres pour enfants ou grands... et deux courts-métrages de fiction, dont un petit bijou avec Jeanne Moreau. Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome puis de la Villa Kujoyama à Kyoto, elle fut aussi traductrice, professeure de chinois, ou encore scénariste. Cependant, Traits de lumière est moins un livre "sur" qu'un livre avec Lisa Bresner. - Avec une jeune écrivaine trop tôt disparue. - Avec une écriture imprégnée de "cette encre de Chine toujours en mouvement" - selon ses propres mots.