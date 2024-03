Enfantines : poèmes de l'imagination créatrice, poèmes du jeu pour de vrai, poèmes du jeu qui sait qu'il est un jeu mais qui se vit tout de même comme réel. Le lecteur se sent immédiatement de plain-pied avec ces Enfantines : car elles suscitent en lui mille images intimes tirées de cet album qu'on feuillette encore quelquefois au hasard d'une impression furtive et imprévue. Tous ces poèmes ouvrent un univers où l'on se rejoint soi-même dans un temps révolu mais étrangement présent, un temps où la présence au monde était sans cesse questionnée, toujours inquiète et toujours merveilleusement comblée. Oui, que d'images ! et quel regard, quelle attention elles nous découvrent sur l'enfant que nous avons été et sur les enfants qui nous entourent. Car c'est une évidence : si " tu ouvres la porte de ta chambre, la mer est là " ; et l'on peut ajouter : la mort est là, la mère est là, le père est là, les oncles... et l'araignée et la panthère et le lion et l'ange, et Dieu, bien sûr. Tous les lecteurs les reconnaîtront et reconnaîtront ces transactions secrètes, ces pactes que l'enfant conclut intimement avec ses proches, avec ses monstres aussi, au coeur de cet immense amour inquiet qui embrasse le tout. Tous les lecteurs reconnaîtront ces quelques lieux et quelques objets très simples qui peuplent le monde de l'enfance et les leçons des choses.