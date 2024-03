Projet Shiva Tome 2 : Marc

Trouver à manger, un endroit sécurisé, rester sur ses gardes et recommencer. Depuis plusieurs mois, ce cercle vicieux est le quotidien de chaque survivant, mais pour Marc cela doit cesser et peu importe ce qui l'a rapproché d'un camp, il faut arrêter de survivre et vivre de nouveau. Après tout, c'est dans la destruction que renaît la vie ! Or, bâtir un nouveau monde sur les ruines encore fumantes et déchues de l'ancien ne sera pas de tout repos, car les dangers ne manquent pas. Ils prennent la forme d'un rat, de l'ennui, de la peur, ou bien d'un gang ultra violent. Il est temps pour Marc de mener une grande rébellion afin de faire entendre sa voix.