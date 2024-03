Sang d'encre à Marrakech. Une enquête de Gabrielle Kaplan

1952 : les corps de deux prostituées portant sur le ventre le même tatouage sont découverts à Casablanca. Le commissaire Renaud se serait bien passé de cette délicate affaire. Il demande de l'aide à Gabrielle Kaplan, et leur enquête s'oriente vers Bousbir, le fameux "quartier réservé" de la ville. Mais bientôt on compte d'autres victimes tatouées, un médecin, une religieuse... Quels terribles secrets se cachent derrière ces assassinats ? Gabrielle tiendrait-elle une piste sérieuse du côté de Marrakech ? Et ne court-elle pas au-devant de dangers dans ces paysages montagneux de l'Atlas ?