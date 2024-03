Une hymne à l'amitié et à la différence. Zorbas, le gros chat noir, était bien tranquille jusqu'à ce que la mouette Kengah vienne s'échouer sur son balcon ! Mourante, elle lui arrache la promesse de veiller sur son oeuf, d'élever son poussin et de lui apprendre à voler... C'est le point de départ d'une formidable aventure pour cette famille pas comme les autres. Malgré toutes les difficultés que Zorbas et sa protégée vont rencontrer, et avec l'aide des chats du port, ils surmonteront tous les obstacles jusqu'à ce que la jeune mouette prenne son envol. Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler est un hymne à l'amitié et à la différence, marqué par l'engagement de son auteur lors de ses années passées à Hambourg. C'est également un best-seller qui continue à se vendre en roman à 25 000 ex. par an depuis sa sortie en 1996.