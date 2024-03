Abel et Nour

Abel, le saltimbanque, et son ourse, Nour, parcourent les routes de château en château. Lors de fêtes et de bals, Nour danse, virevolte, et Abel recueille des écus dans son chapeau. Un jour, leurs pas les mènent jusqu'au château du roi. La beauté solaire de la princesse Belladone fait perdre ses moyens à Abel. Il bafouille, trébuche, renverse ses écus. Belladone et ses suivantes se gaussent de lui, moqueuses. L'ourse Nour prend la mouche, rugit et renverse la princesse. Les invités s'enfuient. Nour doit s'enfuir dans la forêt et se cacher pour échapper aux hommes du roi.