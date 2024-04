Kid Paddle : Best Of. Tome 2, Jurassic Paddle

Entre la maison des Paddle et l'école, il y a City Game. Salle d'arcade immense, avec un nombre infini de jeux, toujours plus fous et développés. Un vrai paradis pour Kid, qui pourrait passer ses journées à jouer avec ses amis sur les bornes... si seulement le patron n'était pas aussi borné. Kid Paddle revient dans un nouveau best of, qui rend hommage au lieu le plus iconique de la série, la salle d'arcade, et à Mirador, son propriétaire patibulaire.