"J'en ai marre de voir défiler des vies de ouf sur les réseaux depuis mon lit une place" . Quittant son Marseille natal, Norma se lance à la conquête des réseaux sociaux après un passage par la télé-réalité. Pari gagné : forte de millions de followers, elle devient l'étoile montante de l'influence à Dubaï. Mais lorsqu'elle disparaît brutalement des radars, Alice, sa meilleure amie, décide de partir à sa recherche et embarque pour le golfe Persique. Ce qu'elle va découvrir dépasse l'imagination. Mêlant enquête et thriller, Emirage est une plongée sidérante au coeur des paradis artificiels dubaïotes, royaume de l'influence. Libéralisme débridé, charia et sexe surtarifé, luxe et esclavagisme... Emma Férey, 27 ans, saisit avec acuité les violents paradoxes d'un monde aussi fascinant qu'effrayant dans un premier roman à couper le souffle.