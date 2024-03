Référentiel de Psychiatrie et addictologie. Psychiatrie de l'adulte. Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Addictologie

Le CNUP (Collège national des universitaires de psychiatrie), l'AESP (Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique) et le CUNEA (Collège universitaire national des enseignants d'addictologie) proposent la quatrième édition du Référentiel de Psychiatrie et Addictologie, entièrement révisée et conforme à la R2C. isjd Ergonomique, clair et synthétique, ce référentiel est un instrument d'apprentissage, d'entraînement et d'auto-évaluation complet et pratique. Son objectif est de mettre à disposition des étudiants du DFASM (Diplôme de formation approfondie en sciences médicales) les connaissances nécessaires à leur préparation, grâce à la hiérarchisation des connaissances : rang A (connaissances indispensables à tout médecin) et rang B (connaissances indispensables aux étudiants choisissant la spécialité dès le premier jour de leur internat).