La révolution Airfryer. 120 recettes à la friteuse à air

Plongez dans l'univers croustillant, savoureux et magique de l'Airfryer ! Découvrez plus de 120 recettes créatives et équilibrées, conçues pour tirer le meilleur parti de l'Airfryer. Des apéritifs irrésistibles aux plats principaux pour toute la famille, chaque recette vous régalera tous les soirs de la semaine ! Potatoes, frites de pommes de terre, butternuts farcis, porc croustillant, beignets... autant de recettes que de plaisir ! Apprenez à bien utiliser votre Airfryer pour qu'il devienne votre compagnon de tous les jours.