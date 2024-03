Petit traité du geste. Pour la beauté du sport

Cet essai propose, en cette année olympique, d'entrer dans le sport par le " geste ", qui, depuis la sculpture antique du Discobole, fascine, émeut et inspire. Et invite à une lecture culturelle de ce qui fait la beauté du geste et l'intelligence du sport. Puisant dans l'histoire de huit disciplines, dans celle des formes et des idées, prenant appui sur des performances mythiques (le service de Federer, la panenka de Zidane, le " tir " à l'arc d'un maître du kyudo, le saut révolutionnaire " cool " de Fosbury, etc.), se bâtit ainsi " une petite mythologie du geste " qui interroge l'invention esthétique de " l'artiste ", les savoirs du " chercheur " - et notamment ceux qui depuis le xixe siècle ont voulu percer le mystère du geste parfait. Trois approches se conjuguent : être celui qui regarde, celui qui contemple et celui qui comprend pour saisir chaque geste-monument propre à susciter autour de lui une vénération durable.