Le Masque de Venise

Venise, la Sérénissime, aussi pervertie que belle et enivrante, brille au XVIIIe siècle de ses plus beaux feux. Une telle ville ne peut que fasciner Marietta et Elena, pensionnaire de la Pietà, un conservatoire qui accueille les orphelines et en fait des musiciennes accomplies. A seize ans, les deux jeunes cantatrices ne pensent qu'à échapper aux religieuses pour se fondre dans la foule bigarrée et masquée du Carnaval... Elles ne savent pas encore qu'elles vont bientôt lier leurs destins aux héritiers de deux familles ennemies qui s'affrontent depuis des siècles et qu'elles seront alors entraînées dans un tourbillon d'aventures extraordinaires...