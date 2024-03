Cendres ardentes

Entre le lac Léman et les montagnes d'Albanie, une enquête qui nous plonge au coeur d'une vendetta familiale régie par un code d'honneur ancestral. Dans le lac Léman, des cadavres de femmes, atrocement mutilées, dont il ne reste que le tronc. L'inspecteur Andreas Auer et son équipe de la brigade criminelle de Lausanne sont immédiatement chargés de l'enquête. Parallèlement, un Albanais, Sokol Hoti arrive en Suisse à la suite de l'assassinat de son frère Mirjan victime d'une une vieille histoire de vendetta à l'albanaise. Mais Sokol disparaît. Une partie de sa famille installée en Suisse se partage entre l'idée de venger Mirjan ou de mettre fin au cycle de la vendetta. L'inspecteur Auer se lance dans une course poursuite effrénée à travers l'Europe pendant laquelle il se verra confronté à la partie la plus sombre de son passé.