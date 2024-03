Contre l'impressionnisme !. Anthologie critique

L'impressionnisme est né d'une moquerie. C'est, en effet, le terme péjoratif qu'employa le critique Louis Leroy pour qualifier l'exposition de peintures qui réunissait Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Sisley ou Cézanne et se tint du 15 avril au 15 mai 1874 à Paris, boulevard des Capucines, chez Nadar. L'expression fit florès et l'exposition connut un grand succès de scandale déchaînant l'hostilité critique et les saillies des caricaturistes du temps, avant que ne viennent la reconnaissance et la gloire pour les artistes réprouvés. Cette exposition mythique qui constitue une sorte de coup d'envoi des avant-gardes est célébrée par le musée d'Orsay (du 26 mars au 14 juillet 2024) pour retracer l'avènement d'un mouvement artistique. Une belle opportunité pour réunir les articles et les dessins qui conspuent la nouveauté impressionniste en lui accordant paradoxalement le titre qui fera sa fortune.