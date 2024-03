L'épidémiologie sociale. Concepts, méthodes et exemples d'application

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a révélé plus que jamais le rôle des inégalités sociales de santé sur l'accès aux soins des populations. L'épidémiologie sociale cherche à déterminer pourquoi et comment l'état de santé est inégalement distribué selon des facteurs sociaux (niveau socio-économique, classe sociale, origine migratoire, conditions de vie) afin de mettre en place des interventions cherchant à réduire ces inégalités sociales de santé. Cet ouvrage pratique a pour but de sensibiliser et d'améliorer la prise en compte des déterminants sociaux de la santé, depuis le terrain au chevet du patient accueilli en médecine générale, jusqu'aux études de santé publique. Il permet aussi bien d'acquérir les concepts théoriques de l'épidémiologie sociale que d'appréhender les méthodes de recueil et d'analyses de données, illustrées au travers d'études de cas. Conçu comme un outil pédagogique et pratique, ce livre s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels de santé. Il pourra également intéresser les décideurs, les enseignants et les chercheurs.