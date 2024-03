Un nouveau souffle. 0

Anne, la quarantaine, s'enlise dans une vie parisienne qui ne la satisfait plus. Un changement radical s'impose, urgemment. L'appel de la nature et le besoin d'un retour aux fondamentaux se faisant de plus en plus forts, c'est en revenant sur les terres de son enfance, au plus près de ses racines, qu'elle espère trouver un second souffle. Un autre quotidien prend ainsi forme, loin de la ville, dans la maison de famille encore imprégnée de l'âme de ses aïeux. Mais si un tel choix est pour Anne une évidence, comment son mari et leurs deux adolescents, tous en proie à d'importantes préoccupations personnelles, vivrontils ce bouleversement ?