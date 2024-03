Des vies avec des plages. Expériences, relations, devenirs

Au cours de la pandémie de Covid 19 du printemps 2020, des plages sont devenues de timides prairies, des laisses de mer se sont épanouies, des zones de nidification étendues. Les restrictions d'accès au littoral ont suscité, dans le même temps, des protestations qui formulaient un commun sentiment de privation. C'est dans le sillage de cette expérience étonnante que le livre invite à une lecture renouvelée des plages et des pratiques qui s'y inscrivent. Il s'attache à rendre perceptibles et signifiantes ces formes de vie ténues et précaires qui contribuent à reconfigurer nos sensibilités, nos manières d'agir, nos désirs de rivage à l'heure où les menaces pesant sur lui se font plus tangibles. Pour ce faire, il mobilise les savoirs théoriques, vernaculaires, artistiques, populaires et militants, afin de produire une lecture des plages que les humanités environnementales ont contribué à révéler.