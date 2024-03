Fantômes Yokai

Premier recueil illustré dédié aux fantômes japonais, ce livre rassemble les représentations les plus impressionnantes des esprits yokai, les y rei. Le spectre d'Oiwa, au visage déformé par le poison, la belle Yuki-onna, qui tue ses amants d'un baiser, la pauvre Okiku, jetée dans un puits par son maître, des squelettes, des fantômes de guerriers morts en mer, sans sépulture, des samouraïs ivres de rancoeur... Tous poursuivent inlassablement les hommes et les femmes qui ont voulu leur fin et les malheureux qui croisent leur chemin. Partie intégrante de la culture nippone, ces estampes et peintures inspirent films d'horreur, mangas et romans. On ne s'en étonnera pas en découvrant le pouvoir d'évocation des oeuvres de Hiroshige, Hokusai, Kunisada, Kuniyoshi, Ky sai, Toyokuni, Yoshitoshi... ici rassemblées.