500 fautes à contourner facilement. Le premier GPS de la langue française

Découvrez une méthode 100 % inédite pour déjouer tous les pièges de la langue française, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Une hésitation ? Une orthographe complexe ? Une règle difficile ? Et si, plutôt que de faire une erreur ou de perdre du temps, vous empruntiez un itinéraire bis ? Pour chaque difficulté, Julien Soullé vous offre des astuces imparables. Des itinéraires plus faciles pour contourner sereinement les règles qui vous posent problème ! Evidemment, il vous donne également des astuces mnémotechniques pour faire disparaître vos bêtes noires et vous simplifier la vie. Ancien professeur de lettres classiques, verbicruciste et auteur de nombreux ouvrages sur la langue française, Julien Souillé est notamment membre de l'équipe d'experts du Projet Voltaire.