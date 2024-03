Une voix mystérieuse s'adresse à Louise dans ses rêves. Elle et son frère Merwin sont des graines de platane qui espèrent un jour s'enraciner et devenir de grands arbres. Mais lorsqu'un incendie les oblige à quitter prématurément leur maman-Platane, ils se retrouvent projetés dans l'inconnu, loin de chez eux. Seuls et mal préparés, ils doivent faire appel à leur intelligence et à leur imagination pour naviguer dans un monde dangereux - rempli de dinosaures, de météorites et de volcans - et affronter la peur de ne jamais trouver un endroit sûr où grandir. Au fur et à mesure que la voix mystérieuse se fait plus forte, Louise se rend compte que leur mission dans la vie est peut-être bien plus importante que ce qu'ils auraient pu imaginer ! Débordant d'humour, d'émerveillement, de mystère et d'un profond sens de l'espoir, Big Tree est histoire essentielle, illustrée par près de 300 pages d'images à couper le souffle. Il s'agit de l'oeuvre la plus imaginative et la plus ambitieuse de Selznick à ce jour, et d'une expérience de lecture unique pour toute la famille.