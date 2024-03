Fusionnels depuis leur naissance, les jumeaux Landry et Sylvinet sont brutalement séparés à l'adolescence, lorsque Landry part travailler dans la ferme du père Caillaux. Abattu par la maladie et la jalousie, croyant son frère heureux sans lui, Sylvinet disparaît un jour sans prévenir personne. C'est en partant à sa recherche que Landry fait la rencontre de la jeune Fanchon. Dans le pays superstitieux du Berry, où l'on croit aux sorcières et aux farfadets, cette fille à l'allure farouche et à l'esprit libre effraie les villageois, qui la rejettent. Mais, très vite, l'amour qui naît entre Landry et la Petite Fadette efface un à un tous les préjugés. Dans ce récit lumineux de l'éveil à l'amour, George Sand brosse le portrait d'une héroïne pleine de fierté et fait l'éloge des joies simples, explorant la nature comme elle explore le langage.