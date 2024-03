La Foire aux vanités T. II (1847-1848) de William Makepeace Thackeray, Traduction : Georges Guiffrey Laisser, laisser parler ! Qu'importe ! Tous les biens qu'on achète à la foire aux vanités finissent en fumée et en cendres. La Foire aux vanités, Roman sans héros, (en anglais : Vanity Fair. A Novel without a Hero), le chef d'oeuvre de William M. Thackeray, l'un des plus grands classiques du roman anglais est aussi le grand roman de l'arrivisme. Tableau fourmillant et drolatique de la société britannique, sur fond de guerres napoléoniennes, ce second volet continue de suivre les destins parallèles de deux jeunes amies de pensionnat, Becky Sharp et Amelia Sedley de condition et de caractère opposés l'une de l'autre, qui évoluent au coeur de la haute société victorienne. Dans ce second volet on continue de suivre l'irrésistible ascension de Becky Sharp, brillante anti-héroïne prête à tout pour gravir les échelons de la haute société londonienne, et qui est à bien des égards, de tempérament et de condition opposés de son amie de pensionnat, la riche, douce, innocente et honnête Amélia Sdeley. Leur vie parallèle sont marquées par l'amour, le mariage, le désir, la fortune, et la perte dans toutes ses dimensions, alors qu'elles évoluent en plein coeur du cirque corrompu de la haute société anglaise de l'époque Victorienne.