Petites comptines des petites bêtes

"Le Petit Ver de terre", "La fourmi m'a piqué la main", "Papillon, vole, vole", "Oh, l'escargot ! ", "Barbapou", "J'fais pipi sur l'gazon", "Une araignée sur le plancher" : 7 comptines célèbres pour chanter, danser et célébrer les petites bêtes ! Les comptines : une découverte des sons et de la langue Les bienfaits de l'écoute des comptines sont reconnus dans le développement de l'enfant. Les mots qui riment, qui se répètent en rythme dans les chansons, ainsi que l'intonation et la voix du parent chanteur attirent l'attention des tout-petits. Ils se familiarisent ainsi avec les sonorités et les syllabes de leur langue et essaient de les imiter. De quoi les aider à acquérir du vocabulaire et à appréhender le langage ! Une lecture autonome Ce livre sonore comprend un boîtier musical avec 7 boutons déclenchant chacun une écoute de 20 secondes. D'une simple pression sur le bouton, l'enfant enclenche le morceau qu'il souhaite écouter. La lecture de l'illustration et l'écoute se font alors simultanément, assurant une utilisation de l'ouvrage en toute autonomie.